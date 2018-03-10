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Pralle Miezen im Kampfmodus

ProSieben FUNStaffel 7Folge 44vom 10.03.2018
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Folge 44: Pralle Miezen im Kampfmodus

44 Min.Folge vom 10.03.2018Ab 12

In amerikanischen Talkshows weht bekanntlich ein anderer Wind. Das beweisen zwei dralle Blondinen, die sich um ihre Männer streiten. Bei "Nicole" dagegen verleiht Talkshow-Gästin Nicole dem Ausdruck "drall" eine ganz neue Bedeutung.

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