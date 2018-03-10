Pralle Miezen im KampfmodusJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 44: Pralle Miezen im Kampfmodus
44 Min.Folge vom 10.03.2018Ab 12
In amerikanischen Talkshows weht bekanntlich ein anderer Wind. Das beweisen zwei dralle Blondinen, die sich um ihre Männer streiten. Bei "Nicole" dagegen verleiht Talkshow-Gästin Nicole dem Ausdruck "drall" eine ganz neue Bedeutung.
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: ProSieben & © Season 8: sixx