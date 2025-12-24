Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 7Folge 60vom 24.12.2025
52 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

"talk talk talk" präsentiert die Höhepunkte aller Talk-Formate in einer rasanten Zusammenfassung: Große Gefühle, spontane Aktionen und witzige Szenen von interessanten Gästen und charmanten Moderatoren - nicht nur Fans kommen voll auf ihre Kosten.

ProSieben FUN
