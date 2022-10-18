Die verstoßene Frührentnerin Jetzt ohne Werbung streamen
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Folge 32: Die verstoßene Frührentnerin
53 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 12
Es wird wieder spritzig, witzig, denn Sonya Kraus zeigt die lustigsten Szenen der Talkshow-Geschichte. Unter anderem dabei: Britt, die Beziehungs-Lügen aufklärt und eine Frührentnerin, die mit sich hintergangen fühlt.
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: ProSieben & © Season 8: sixx