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Die verstoßene Frührentnerin

ProSieben FUNStaffel 8Folge 32vom 18.10.2022
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Folge 32: Die verstoßene Frührentnerin

53 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 12

Es wird wieder spritzig, witzig, denn Sonya Kraus zeigt die lustigsten Szenen der Talkshow-Geschichte. Unter anderem dabei: Britt, die Beziehungs-Lügen aufklärt und eine Frührentnerin, die mit sich hintergangen fühlt.

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