talk talk talk

Standpauke für den Obermacho

ProSieben FUNStaffel 8Folge 5vom 24.02.2026
52 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12

"talk talk talk" präsentiert die Höhepunkte aller Talk-Formate in einer rasanten Zusammenfassung: Große Gefühle, spontane Aktionen und witzige Szenen von interessanten Gästen und charmanten Moderatoren - nicht nur Fans kommen voll auf ihre Kosten.

Alle Staffeln im Überblick

talk talk talk
ProSieben FUN
Alle 2 Staffeln und Folgen