Zweifelhafte SpermienJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 50: Zweifelhafte Spermien
53 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Sonya Kraus präsentiert Beziehungskrisen vom Feinsten. Neben dem Krach wegen nächtlicher Disco-Eskapaden steht aber vor allem der Seitensprung eines Talkgasts im Vordergrund. Außerdem geht es um ein zweifelhaftes Spermiogramm.
Alle Staffeln im Überblick
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Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk
Produktion:DE, 2002
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7-9: ProSieben & © Season 8: sixx