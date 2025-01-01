Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
2 StaffelnAb 12
Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour
Pferd mit Hüftschaden? Hündin mit verstauchter Pfote? Wenn der vierbeinige Liebling leidet, dann ist Pferdeflüsterer und Tierchiropraktiker Tamme Hanken oft die letzte Hoffnung. In der neuen Doku-Reihe "Tamme Hanken - Der Knochenbrecher on tour" begleitet kabel eins den feinfühligen Riesen aus Ostfriesland bei seiner Arbeit - auf seinem Hof in Filsum ebenso wie im Ausland. Denn Hilferufe erreichen Tamme Hanken von überall auf der Welt.
Genre:Dokumentation, Reality, Tiere
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins