Tandem Talk mit Julian le Play
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Tandem Talk mit Julian le Play
Julian le Play lädt heimische Musiker zu einem persönlichen Gespräch über Musik, Inspiration und die Geschichten hinter ihren Songs ein. Im Anschluss folgt eine besondere Live-Session: Zunächst präsentiert der jeweilige Gast einen eigenen Song, danach stehen beide gemeinsam auf der Bühne und interpretieren einen Titel im Duett.
Genre:Talk, Musik
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3-4: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 4: 2026
Enthält Produktplatzierungen