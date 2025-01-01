Tara & Moni in Kitz und Moritz
Folge 3: Episode 3
72 Min.Ab 12
Während unsere beiden Mädels mit Champagner-Glas in der Hand eine gute Figur machen, sieht es auf der Skipiste schon anders aus. Irgendwie ist Tara und Moni das (Liebes-)Glück in Kitzbühel nicht hold. Deswegen machen sie sich auf ins nächste Luxus-Domizil: Auf nach St. Moritz!
Genre:Unterhaltung
Produktion:AT, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ATV Privat TV GmbH & Co KG