Ted
Folge 1: Schulanfang (1)
22 Min.Ab 12
Matt Bennett ist stinksauer: Ted, der sprechende Plüschbär seines Sohns John, hat mit seinem Gewehr in der Gegend rumgeballert. Damit der vulgäre Rüpel endlich Disziplin lernt, soll er die Highschool besuchen. Dort sorgt er allerdings auch für allerlei Chaos ...
Genre:Comedy
Produktion:US, 2024
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH