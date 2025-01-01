Ted
Folge 2: Schulanfang (2)
29 Min.Ab 12
Obwohl Ted von Principal Bernard eindringlich gewarnt wurde, sich auf der Highschool zu benehmen, macht er sich auf den Weg, um Marihuana zu besorgen. Wenig später sind Ted und John high - zum Leidwesen von Johns Cousine Blaire ...
Ted
Genre:Comedy
Produktion:US, 2024
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH