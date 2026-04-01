Terror in Tokio
Folge 6: Bereit oder nicht
22 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Die Gesichter hinter der Terror-Gruppe Sphinx sind nach wie vor unbekannt, lediglich ihre Pseudonyme - Nine und Twelve - sind den Ermittlern mittlerweile bekannt. Nun soll das FBI Licht ins Dunkle bringen. Doch als ein weiteres Rätsel auftaucht, scheint die Verwirrung perfekt.
Alle Staffeln im Überblick
Terror in Tokio
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer
Produktion:JP, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: LEONINE Licensing AG