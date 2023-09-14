Staffel 1 Folge 3: Selfie AlarmJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Selfie Alarm
17 Min.Folge vom 14.09.2023Ab 6
Selfies greifen in unser Leben ein. Tagtäglich werden 93 Millionen solcher Fotos geschossen. Die Gesellschaft und das Selbstwertgefühl verändern sich dadurch. Welche Auswirkungen verschiedene Perspektiven und Fotolinsen auf die Schönheitschirurgie haben, veranschaulicht „The Beauty Insider“ Dr. Rolf Bartsch.
Reality
AT, 2023
Altersfreigabe:
6
