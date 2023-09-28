Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Beauty Insider

Staffel 1 Folge 5: Nasenkorrektur ohne OP

Joyn ATStaffel 1Folge 5vom 28.09.2023
Staffel 1 Folge 5: Nasenkorrektur ohne OP

Staffel 1 Folge 5: Nasenkorrektur ohne OPJetzt kostenlos streamen

The Beauty Insider

Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Nasenkorrektur ohne OP

19 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 6

Der Megatrend schlechthin - Nasenkorrektur mit Hyaluronsäure und das ohne komplizierte Operation. Doch ungefährlich ist diese Methode nicht, falsch gespritzt kann auch die Unterspritzung der Nase zur Erblindung führen. „The Beauty Insider“ Dr. Rolf Bartsch zeigt an einer Patientin wie es richtig gemacht wird und wie man Komplikationen erkennt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Beauty Insider
Joyn AT
The Beauty Insider

The Beauty Insider

Alle 1 Staffeln und Folgen