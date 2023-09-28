Staffel 1 Folge 5: Nasenkorrektur ohne OPJetzt kostenlos streamen
The Beauty Insider
Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Nasenkorrektur ohne OP
19 Min.Folge vom 28.09.2023Ab 6
Der Megatrend schlechthin - Nasenkorrektur mit Hyaluronsäure und das ohne komplizierte Operation. Doch ungefährlich ist diese Methode nicht, falsch gespritzt kann auch die Unterspritzung der Nase zur Erblindung führen. „The Beauty Insider“ Dr. Rolf Bartsch zeigt an einer Patientin wie es richtig gemacht wird und wie man Komplikationen erkennt.
Genre:Reality
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4