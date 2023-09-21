Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 4: Overfilled face syndrome

Joyn ATStaffel 1Folge 4vom 21.09.2023
13 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 6

Das Overfilled Face Syndrome kennt man von Superstars wie Madonna und Cher. Ihre Gesichter sind sozusagen mit Fillern überfüllt. Wie man es verhindert und richtig macht, zeigt „The Beauty Insider“ Dr. Rolf Bartsch hautnah an einer Patientin und gibt Tipps wie man Risiken sofort und schnell erkennt.

