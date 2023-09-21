Staffel 1 Folge 4: Overfilled face syndromeJetzt kostenlos streamen
The Beauty Insider
Folge 4: Staffel 1 Folge 4: Overfilled face syndrome
13 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 6
Das Overfilled Face Syndrome kennt man von Superstars wie Madonna und Cher. Ihre Gesichter sind sozusagen mit Fillern überfüllt. Wie man es verhindert und richtig macht, zeigt „The Beauty Insider“ Dr. Rolf Bartsch hautnah an einer Patientin und gibt Tipps wie man Risiken sofort und schnell erkennt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Beauty Insider
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4