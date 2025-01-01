The Big Bang Theory
The Big Bang Theory
Leonard und Sheldon sind brillante Physiker, die mit ihren Kumpels Howard und Rajesh abhängen. Nachbarin Penny schafft es auf ihre Art, den Jungs die echte Welt näher zu bringen.
Nerdige Comedy mit The Big Bang Theory
Die Sitcom The Big Bang Theory begleitet die zwei Freunde und Wissenschaftler Dr. Dr. Sheldon Cooper (Jim Parsons) und Dr. Leonard Hofstadter (Johnny Galecki), die meistens mit ihren Kumpels, dem jüdischen Physiker Howard Wolowitz (Simon Helberg) und dem indischen Astrophysiker Dr. Rajesh Koothrappali (Kunal Nayyar), abhängen. Deren gemeinsamer Lebensinhalt scheint neben der Physik vor allem aus Science-Fiction- und Superhelden-Filmen zu bestehen, dicht gefolgt von Rollenspielen und dem Zocken an der Konsole. Ihre zweite Heimat ist gewissermaßen der Comic-Laden von Stuart Bloom, der sich eigentlich nur durch die kaufkräftige Unterstützung der Nerds über Wasser hält. Abgesehen von Sheldon, der körperliche Kontakte verabscheut, hätten Leonard, Howard und Rajesh durchaus Interesse am weiblichen Geschlecht, doch seit ihrer Schulzeit blieben all ihre Bemühungen bislang weitgehend erfolglos.
Als dann in die gegenüberliegende Wohnung die hübsche Blondine Penny (Kaley Cuoco) einzieht, ändert sich ihr Leben schlagartig. Denn Leonard verliebt sich auf den ersten Blick. Und so beginnt das Chaos in der Nerd-WG von Leonard und Sheldon. Doch Penny ist nur der Urknall. Denn nach ihr folgen weitere Damen, die die Welt der vier Freunde erschüttern.
Wissenschaftler nicht mehr nur unter sich
Denn dank Penny bekommen nun plötzlich auch andere Jungs aus der Clique Berührung zum weiblichen Geschlecht. Dabei stellt sich heraus, dass Rajesh ohne Alkohol kein Wort herausbringt, sobald eine Frau im Zimmer ist. Howard wäre eigentlich mit seiner fettleibigen Mutter schon genug gestraft, was ihn aber nicht davon abhält, sich in Pennys kokette Kollegin Bernadette Rostenkowski zu verlieben - natürlich nicht ohne gewagte Umwege. Und sogar Sheldon nimmt Kontakt mit dem fremdartigen Wesen "Frau" auf, als Dr. Amy Farrah Fowler in sein Leben tritt - dabei verabscheut der Eigenbrötler Kontakt zutiefst, vor allem körperlichen.
Nach 12 Staffeln das große Finale
The Big Bang Theory wurde 2007 erstmals ausgestrahlt. Seitdem stieg die Beliebtheit der Serie immer weiter an, so dass sie heute auf ganze 12 Staffeln kommt. Ob nur für nebenbei zum Entspannen oder zum richtig Ablachen - diese Nerds habens drauf. Alle Staffeln der Sitcom kannst du auf Joyn PLUS+ online anschauen.