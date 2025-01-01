The Biggest Loser - Teens
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
The Biggest Loser - Teens
Deutschlands erfolgreichste Abnehmshow lädt erstmals ausschließlich junge Menschen ins Abnehm-Camp nach Andalusien ein: Zwölf übergewichtige Teenager wollen bei "The Biggest Loser - Teens" endlich durchstarten in ein leichteres Leben. Unter der Aufsicht von Camp-Chefin Dr. Christine Theiss und den Coaches Detlef D! Soost, Silke Kayadelen und Ramin Abtin kämpfen die Teilnehmer in drei verschiedenen Teams gegeneinander - und lassen dabei die Pfunde purzeln!
Genre:Unterhaltung, Gesundheit, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen