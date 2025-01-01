The City
2 StaffelnAb 6
The City
Spin-off von "Laguna Beach: The Real Orange County": Whitney Port tauscht die kalifornische Sonne gegen den Großstadtdschungel New Yorks. Im Big Apple möchte sie ihre Karriere ankurbeln, doch der steinige Weg ist mit neuen Herausforderungen, exzentrischen Kollegen und der Suche nach wahrer Liebe gepflastert. Zwischen Laufsteg und Nachtleben muss Whitney beweisen, dass sie mehr ist als nur ein "Laguna Beach"-Girl.
Genre:Reality
Produktion:US, 2008
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.