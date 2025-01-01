The Fall of Diddy
Sean „Diddy“ Combs kam aus armen Verhältnissen, stieg zum Musikmogul mit milliardenschwerem Imperium auf und präsentierte sich in der Öffentlichkeit als schwarzes Vorbild. Doch hinter der glänzenden Fassade zieht sich brutale Gewalt wie ein roter Faden durch sein Leben. Lange ahnte keiner, was für ein Monster in Sean Combs steckt – bis eine Ex-Partnerin ihr Schweigen bricht und von schweren körperlichen wie sexuellen Misshandlungen und erzwungenen Sexorgien berichtet. Auch andere fassen daraufhin den Mut, gegen Diddy auszusagen, und die Fälle von sexueller Nötigung häufen sich. Nachdem er jahrzehntelang davongekommen ist, wird der Rap-Star mehrfach wegen organisierter Kriminalität, Sexhandel, sowie Beförderung zur Prostitution verklagt. Mit exklusiven Berichten gibt die Doku-Serie erschütternde Einblicke in den Aufstieg und Fall von Sean Combs.