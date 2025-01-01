The Good Lord Bird
Um John Brown ranken sich etliche Mythen: Für die einen ist er der Befreier der Sklaven, für die anderen ein Verräter, der den Bürgerkrieg auslöste. Für Henry ist der religiöse Mann ein Held, der ihn bei sich aufnahm und ihm den Weg in eine andere Zukunft zeigte. Zwar hielt er Henry für ein Mädchen und taufte ihn Zwiebel, doch er setzte sich immer für ihn ein und schenkte ihm die Freiheit. Nun erzählt Zwiebel seine Geschichte.
