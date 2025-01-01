The Guardian - Retter mit Herz
3 StaffelnAb 12
3 StaffelnAb 12
The Guardian - Retter mit Herz
Der junge Wirtschaftsanwalt Nick Fallin, in der Kanzlei seines Vaters in Pittsburgh tätig, ist wegen Drogenbesitzes zu einer Gefängnisstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Seine Bewährungsauflage lautet 1.500 Stunden Sozialdienst. Die soll Nick bei der Jugendrechtshilfe verrichten. Wie kann er ein erfolgreicher Anwalt bleiben und seinen Lebensstil aufrechterhalten, wenn er sich um Kinder kümmern soll, die aus den unterschiedlichsten Gründen vor Gericht gelandet sind?
Genre:Drama
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH