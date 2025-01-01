The Head
Folge 2: Episode II
54 Min.Ab 12
Die einzige Überlebende des Massakers in der Forschungsstation berichtet von den Geschehnissen der letzten Wochen, an die sie sich noch erinnern kann: Laut Maggies Erzählungen kam es in der Forschungsstation zu etlichen Streitigkeiten innerhalb der Belegschaft. Tausende Kilometer von der Zivilisation entfernt kann ein Wissenschaftsteam nur überleben, wenn es zusammenhält - und das scheint ihrer Crew zum Verhängnis geworden zu sein.
The Head
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
