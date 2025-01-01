Zum Inhalt springenBarrierefrei
48 Min.Ab 12

Johan weiß mittlerweile, wie Nils, Ebba und Heather ums Leben gekommen sind. Auf der Suche nach seiner vermissten Frau Annika, stößt er auf eine weitere Leiche. Von Arthur erfährt Johan den Namen der Toten. Sie war einst ein Mitglied des "Polaris V"-Teams. Annika bleibt verschwunden. Durch Teile eines zerrissenen Briefes erfährt ihr Mann jedoch, dass sie etwas zu verbergen hat.

