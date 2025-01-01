The Head
Folge 4: Episode IV
48 Min.Ab 12
Johan weiß mittlerweile, wie Nils, Ebba und Heather ums Leben gekommen sind. Auf der Suche nach seiner vermissten Frau Annika, stößt er auf eine weitere Leiche. Von Arthur erfährt Johan den Namen der Toten. Sie war einst ein Mitglied des "Polaris V"-Teams. Annika bleibt verschwunden. Durch Teile eines zerrissenen Briefes erfährt ihr Mann jedoch, dass sie etwas zu verbergen hat.
The Head
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mediaproducion SLU