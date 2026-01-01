The Head
Folge 5: Episode V
46 Min.Ab 16
Maggie erzählt Johan von ihrer Fahrt mit den anderen Überlebenden zur Station "Polaris V". Das Vorhaben, dort per Funk Hilfe zu rufen, war ihrer Meinung nach lediglich ein Vorwand. Maggie behauptet, dass ihre Kollegen Beweismittel für einen Mord verschwinden lassen wollten. Johan schickt daraufhin einen Suchtrupp zu der alten Forschungsstation, in der Hoffnung, seine Frau dort aufzuspüren.
Alle Staffeln im Überblick
The Head
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Mediaproducion SLU