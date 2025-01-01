The Head
Folge 1: Episode VII
52 Min.Ab 12
Nachdem er für die Geschehnisse auf der Forschungsstation "Polaris VI" verurteilt wurde, gelingt dem Biologen Arthur Wilde die Flucht während des Gefangenentransports. Gemeinsam mit einem Expertenteam, dem auch Wildes Tochter angehört, setzt er anschließend seine Studien zur Eindämmung des Klimawandels fort. Auf dem Expeditionsschiff "Point Nemo" arbeiten die Wissenschaftler an einer Algenart, die das Weltklima retten könnte. Doch plötzlich entdeckt die Crew eine Leiche an Bord.
Alle Staffeln im Überblick
The Head
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mediaproducion SLU