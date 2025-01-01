The Head
Folge 2: Episode VIII
47 Min.Ab 12
Die Crew bemerkt Zacks Verschwinden. Nach Kowalskis gewaltsamem Tod und dem Suizid von Marcus ist das Team um Arthur Wilde völlig verängstigt. Der Biologe will die Wissenschaftler gegen eine neue Forschungsmannschaft austauschen, weil er niemandem traut. Das sorgt für Unmut unter den Mitarbeitern. Plötzlich ist jeder Einzelne verdächtig, was erhebliche Spannungen im Team erzeugt. Arthur erfährt derweil, wer seine ehemalige Kollegin Maggie wirklich ist.
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
