Folge 3: Episode IX
42 Min.Ab 12
Charlie wird des Mordes an Kowalski verdächtigt und eingesperrt. Sein Bruder Oscar meint jedoch, dass der DNA-Beweis gefälscht sein muss und der wahre Täter Charlie als Sündenbock benutzt. Maggie, die von Arthurs Gefängnisausbruch erfahren hat, schmiedet derweil weiterhin Rachepläne. Sie will Arthur für seine Taten aus der Vergangenheit zur Rechenschaft ziehen. Doch plötzlich wird sie selbst brutal angegriffen.
