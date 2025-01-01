Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
The Head

Episode IX

ProSieben FUNStaffel 2Folge 3
Joyn Plus
Episode IX

Episode IXJetzt ohne Werbung streamen

The Head

Folge 3: Episode IX

42 Min.Ab 12

Charlie wird des Mordes an Kowalski verdächtigt und eingesperrt. Sein Bruder Oscar meint jedoch, dass der DNA-Beweis gefälscht sein muss und der wahre Täter Charlie als Sündenbock benutzt. Maggie, die von Arthurs Gefängnisausbruch erfahren hat, schmiedet derweil weiterhin Rachepläne. Sie will Arthur für seine Taten aus der Vergangenheit zur Rechenschaft ziehen. Doch plötzlich wird sie selbst brutal angegriffen.

Alle Staffeln im Überblick

The Head
ProSieben FUN
The Head

The Head

Alle 3 Staffeln und Folgen