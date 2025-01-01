The Head
Folge 4: Episode X
42 Min.Ab 16
Charlie hält sich seit dem Ausbruch aus seiner Zelle versteckt. Zwar sind seine Fluchtmöglichkeiten auf dem Forschungsschiff begrenzt, dennoch gestaltet sich die Suche nach ihm schwierig. Maggie verschafft sich unterdessen mithilfe einer List Zugang zu Rachels Wohnung. Sie gibt sich als deren Verwandte aus und erhält wichtige Informationen von Rachels Mitbewohner. Als der Maggies Schwindel bemerkt, ist es bereits zu spät.
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Mediaproducion SLU