The Head - Staffel 2, Folge 5
Episode XI

42 Min.Ab 16

Auf dem Forschungsschiff "Point Nemo" fallen Schüsse. Kurz darauf wird Gloria tot aufgefunden. Arthur hat sie nach eigenen Angaben aus Notwehr erschossen. Von der Waffe fehlt jedoch plötzlich jede Spur. Maggie wacht derweil in einem fremden Anwesen auf, nachdem sie von zwei Männern außer Gefecht gesetzt und gekidnappt wurde. Die Hausherrin schlägt ihr einen ganz speziellen Deal vor.

ProSieben FUN
