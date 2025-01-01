The Head
Folge 5: Episode XI
42 Min.Ab 16
Auf dem Forschungsschiff "Point Nemo" fallen Schüsse. Kurz darauf wird Gloria tot aufgefunden. Arthur hat sie nach eigenen Angaben aus Notwehr erschossen. Von der Waffe fehlt jedoch plötzlich jede Spur. Maggie wacht derweil in einem fremden Anwesen auf, nachdem sie von zwei Männern außer Gefecht gesetzt und gekidnappt wurde. Die Hausherrin schlägt ihr einen ganz speziellen Deal vor.
The Head
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Mediaproducion SLU