The Head
Folge 6: Episode XII
52 Min.Ab 16
Rachel stellt ihren Vater zur Rede. Sie will wissen, was damals auf der Forschungsstation "Polaris VI" passiert ist. Er erzählt ihr daraufhin, was mit Maggie und deren Mutter vorgefallen ist. Kurz darauf machen sich die Überlebenden auf den Weg zum einzigen Rettungsboot. Charlie manipuliert die Maschinen, sodass das Schiff zu explodieren droht. Doch das ist nicht die einzige Gefahr, die auf die Besatzung wartet.
Alle Staffeln im Überblick
The Head
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Mediaproducion SLU