Folge 1: Episode XIII
57 Min.Ab 16
Eine Gruppe von Probanden macht sich auf den Weg in die Sahara. In der Wüste befindet sich eine Forschungsstation, die Experimente zur Klimarettung durchführt. Nach Tierstudien werden die Untersuchungen nun auf Menschen ausgeweitet. Zu Rachels Überraschung ist Dr. Maggie Mitchell ebenfalls an Bord. Sie gehört zum Ärzteteam und überwacht die Versuchsreihe, die einst Rachels Vater Dr. Arthur Wilde ins Leben gerufen hat.
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Mediaproducion SLU