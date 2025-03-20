Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Head

Episode XV

ProSieben FUNStaffel 3Folge 3
Episode XV

The Head

Folge 3: Episode XV

50 Min.Ab 12

Die Crew bemerkt, dass jemand den kompletten Wasservorrat ausgeleert hat - und nicht nur das, der Täter hat ebenso die Benzinreserven vernichtet. Die Mitarbeiter der Forschungsstation müssen nun zusammenhalten, um nicht zu verdursten, bis ihnen Nachschub geliefert wird. Den Probanden gegenüber verheimlichen die Wissenschaftler die Probleme. Doch nach und nach bemerken die Fünf, dass etwas in der Einrichtung nicht stimmt.

