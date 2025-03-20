The Head
Folge 3: Episode XV
50 Min.Ab 12
Die Crew bemerkt, dass jemand den kompletten Wasservorrat ausgeleert hat - und nicht nur das, der Täter hat ebenso die Benzinreserven vernichtet. Die Mitarbeiter der Forschungsstation müssen nun zusammenhalten, um nicht zu verdursten, bis ihnen Nachschub geliefert wird. Den Probanden gegenüber verheimlichen die Wissenschaftler die Probleme. Doch nach und nach bemerken die Fünf, dass etwas in der Einrichtung nicht stimmt.
Alle Staffeln im Überblick
The Head
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Mediaproducion SLU