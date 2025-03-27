The Head
Folge 4: Episode XVI
53 Min.Ab 16
Den verbleibenden Probanden geht es immer schlechter. Sie müssen sich übergeben und haben Fieber. Rachel macht sich daraufhin Vorwürfe und gibt sich die Schuld an deren Zustand. Doch schnell wird klar, dass nicht das Algenwasser für die Krankheitssymptome verantwortlich ist. Liam wird skeptisch und klärt Pierre und Jamal über Maggies und Rachels Vergangenheit auf. Horst verlässt indes die Forschungsstation auf eigene Faust.
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Mediaproducion SLU