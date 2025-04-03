Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Head

Episode XVII

Staffel 3Folge 5
Episode XVII

The Head

Folge 5: Episode XVII

45 Min.Ab 16

Die Probanden reißen die Gewalt an sich und kontrollieren die Forschungsstation. Gemeinsam bereiten sie ihre Flucht vor. Nicht alle Mitglieder des Wissenschaftsteams überleben diese Machtübernahme. In ihren eigenen Reihen geht indes die Suche nach der Person weiter, die für all die tödlichen Zwischenfälle verantwortlich ist. Alle verdächtigen sich gegenseitig.

