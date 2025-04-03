The Head
Folge 5: Episode XVII
45 Min.Ab 16
Die Probanden reißen die Gewalt an sich und kontrollieren die Forschungsstation. Gemeinsam bereiten sie ihre Flucht vor. Nicht alle Mitglieder des Wissenschaftsteams überleben diese Machtübernahme. In ihren eigenen Reihen geht indes die Suche nach der Person weiter, die für all die tödlichen Zwischenfälle verantwortlich ist. Alle verdächtigen sich gegenseitig.
The Head
Genre:Mystery, Thriller, Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Mediaproducion SLU