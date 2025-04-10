The Head
Folge 6: Episode XVIII
56 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 16
Rachel liegt in den Wehen - und ausgerechnet Maggie hilft ihr, das Baby zur Welt zu bringen. Doch die Frauen sind nicht die einzigen, die in der Forschungsstation zurückgeblieben sind. Eine weitere Person ist vor Ort - und sie gibt erst auf, wenn ihr Auftrag erfüllt ist.
Alle Staffeln im Überblick
The Head
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Mystery, Thriller, Drama, Krimi, Krimi-Drama
Produktion:ES, 2020
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: Mediaproducion SLU