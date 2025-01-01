The Hills: New Beginnings
2 StaffelnAb 6
2 StaffelnAb 6
Mit PLUS+ ohne Werbung schauen
The Hills: New Beginnings
Die Stars aus "The Hills" kehren zurück und stellen sich den Herausforderungen des Lebens mit Anfang 30! Audrina Patridge, Brody Jenner, Frankie Delgado, Heidi Pratt, Jason Wahler, Justin "Bobby" Brescia, Spencer Pratt, Stephanie Pratt und Whitney Port gewähren erneut Einblicke in ihr glamouröses Leben in Los Angeles. Neu dabei sind Mischa Barton und Brandon Thomas Lee.
Genre:Reality
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.