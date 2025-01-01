The IT Crowd
Folge 1: Schnee von Gestern
24 Min.Ab 6
Etwas nervös startet Jen in ihren neuen Job bei Reynholm Industries. Die Unsicherheit steigt, als ihr Chef der jungen Frau offenbart, dass sie künftig die IT-Abteilung leiten soll. Jen hat in ihrem Lebenslauf nämlich ein klein wenig übertrieben, was ihre technischen Fähigkeiten betrifft. Ihre beiden Mitarbeiter finden zudem schnell heraus, dass sie völlig ahnungslos ist und sägen schon am ersten Tag an ihrem Stuhl.
Alle Staffeln im Überblick
The IT Crowd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited