ProSieben FUNStaffel 1Folge 1
24 Min.Ab 6

Etwas nervös startet Jen in ihren neuen Job bei Reynholm Industries. Die Unsicherheit steigt, als ihr Chef der jungen Frau offenbart, dass sie künftig die IT-Abteilung leiten soll. Jen hat in ihrem Lebenslauf nämlich ein klein wenig übertrieben, was ihre technischen Fähigkeiten betrifft. Ihre beiden Mitarbeiter finden zudem schnell heraus, dass sie völlig ahnungslos ist und sägen schon am ersten Tag an ihrem Stuhl.

