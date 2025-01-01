The IT Crowd
Folge 2: Die Stressmaschine
25 Min.Ab 12
Der Chef von Reynholm Industries ruft all seine Angestellten zu einem spontanen Meeting. Bei der Generalversammlung erklärt er den Stressfaktoren in seiner Firma den Krieg. Er verpflichtet seine Mitarbeiter, an einem Seminar zum Stressabbau teilzunehmen. Jen hat derweil ihren ganz eigenen Weg, um sich zu entspannen: Sie kauft sich hübsche neue Schuhe - die ihr nur leider viel zu klein sind.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited