The IT Crowd

Die Stressmaschine

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2
Die Stressmaschine

The IT Crowd

Folge 2: Die Stressmaschine

25 Min.Ab 12

Der Chef von Reynholm Industries ruft all seine Angestellten zu einem spontanen Meeting. Bei der Generalversammlung erklärt er den Stressfaktoren in seiner Firma den Krieg. Er verpflichtet seine Mitarbeiter, an einem Seminar zum Stressabbau teilzunehmen. Jen hat derweil ihren ganz eigenen Weg, um sich zu entspannen: Sie kauft sich hübsche neue Schuhe - die ihr nur leider viel zu klein sind.

