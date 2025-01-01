The IT Crowd
Folge 4: Die verbotene Tür
24 Min.Ab 6
Jen animiert ihre beiden Mitarbeiter, für etwas Ordnung in ihrem Büro zu sorgen. In dem fensterlosen Raum herrscht Chaos, das die Vorgesetzte gerne beseitigen möchte. Dafür will sie das angrenzende Lager nutzen, das sich hinter einer mysteriösen roten Tür verbergen soll. Roy und Moss weigern sich aber standhaft, die Tür zu öffnen - was Jens Neugier weckt.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
6
