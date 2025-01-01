Zum Inhalt springenBarrierefrei
The IT Crowd

Die Super-Lüge

ProSieben FUN
Staffel 1
Folge 5
Die Super-Lüge

The IT Crowd

Folge 5: Die Super-Lüge

24 Min.
Ab 12

Jen hat ein Blind-Date, das ihr eine Kollegin organisiert hat. Anfangs läuft es gut, doch nach und nach stellt sich heraus, dass die beiden überhaupt nicht zusammenpassen. Um dem Mann nicht mehr zu begegnen, bittet sie Moss und Roy, ihn abzuwimmeln. Dumm nur, dass sich Moss unheimlich schwertut, zu lügen.

The IT Crowd
ProSieben FUN
The IT Crowd

The IT Crowd

