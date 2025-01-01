The IT Crowd
Folge 6: Besuch von Tante Irma
26 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6
Der Chef von Reynholm Industries dankt all seinen Mitarbeitern für ihre effiziente Arbeit der letzten Monate. Dabei vergisst er wie immer die IT-Ableitung. Während Moss und Roy sich bereits daran gewöhnt haben, ignoriert zu werden, ist Jen tief getroffen.
Alle Staffeln im Überblick
The IT Crowd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: FremantleMedia Limited