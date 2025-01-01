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The IT Crowd

Der Betriebsausflug

ProSieben FUNStaffel 2Folge 1vom 01.01.2025
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The IT Crowd

Folge 1: Der Betriebsausflug

26 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6

Ein Arbeitskollege lädt Jen ins Theater ein. Ehe sie es sich versieht, erschleichen sich Moss und Roy ebenfalls eine Einladung von Philipp. Jen freut sich auf ihr Date, doch bald kommt ihr der Verdacht, dass ihr Kollege weniger Interesse an ihr als an anderen Männern hat.

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