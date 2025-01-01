The IT Crowd
Folge 1: Der Betriebsausflug
26 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6
Ein Arbeitskollege lädt Jen ins Theater ein. Ehe sie es sich versieht, erschleichen sich Moss und Roy ebenfalls eine Einladung von Philipp. Jen freut sich auf ihr Date, doch bald kommt ihr der Verdacht, dass ihr Kollege weniger Interesse an ihr als an anderen Männern hat.
Alle Staffeln im Überblick
The IT Crowd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: FremantleMedia Limited