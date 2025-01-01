The IT Crowd
Folge 3: Moss und der Deutsche
25 Min.Ab 12
Die Stimmung zwischen Moss und Roy ist angespannt. Sie sehen sich nicht nur bei der Arbeit, sondern auch privat und gehen sich langsam auf die Nerven. Jen bleibt das nicht verborgen, und so empfiehlt sie Moss, auch mal andere Menschen kennenzulernen. Im Internet trifft der IT-Nerd auf einen Deutschen, der ihn zu einem ganz speziellen Kochkurs einlädt.
