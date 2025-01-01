The IT Crowd
Folge 4: Kein perfektes Dinner
22 Min.Ab 6
Jen bringt ihren neuen Freund mit zur Arbeit und stellt ihn ihren beiden Kollegen vor. Das frisch verliebte Paar plant eine Dinnerparty. Als ein paar Gäste spontan absagen, lädt Jen widerwillig Roy, Moss und Richmond ein. Sie fürchtet, dass die Drei das Abendessen ruinieren könnten, also gibt sie ihnen genaue Instruktionen für das Dinner.
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited