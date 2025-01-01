The IT Crowd
Folge 5: Der Super-BH
25 Min.Ab 6
Jen macht sich auf den Weg zum Abteilungsleiter-Meeting. Sie will einen guten Eindruck machen, weil sie sich beim letzten Termin unfassbar blamiert hat. Allerdings sitzt ihr BH so schlecht, dass sie sich nur darauf konzentrieren kann und wieder negativ auffällt. Moss fasst sich ein Herz und beschließt, seiner Vorgesetzten zu helfen: Er erfindet einen perfekt sitzenden BH für sie.
