ProSieben FUN Staffel 3 Folge 6
Folge 6: Kalender Trottel

24 Min. Ab 6

Roy macht mit seinen IT-Fähigkeiten Eindruck bei seinen hübschen Kolleginnen aus den oberen Etagen. Er verkauft sich als professioneller Fotograf und bietet den Damen seine Hilfe an. Sie wollen nämlich für einen guten Zweck einen Nacktkalender veranstalten - und Roy soll die Schönheiten fotografieren.

