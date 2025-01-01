The IT Crowd
Folge 6: Kalender Trottel
24 Min.Ab 6
Roy macht mit seinen IT-Fähigkeiten Eindruck bei seinen hübschen Kolleginnen aus den oberen Etagen. Er verkauft sich als professioneller Fotograf und bietet den Damen seine Hilfe an. Sie wollen nämlich für einen guten Zweck einen Nacktkalender veranstalten - und Roy soll die Schönheiten fotografieren.
Alle Staffeln im Überblick
The IT Crowd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited