Ich bin kein FensterputzerJetzt ohne Werbung streamen
The IT Crowd
Folge 2: Ich bin kein Fensterputzer
24 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6
Roy zieht in eine andere Wohnung und will sich im Zuge dessen von sämtlichen Altlasten befreien. Doch auch in seinem neuen Appartement erwarten ihn überraschende Probleme. Jen wird derweil vom Abteilungsleiter-Meeting ausgeladen, was sie sichtlich mitnimmt.
Alle Staffeln im Überblick
The IT Crowd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: FremantleMedia Limited