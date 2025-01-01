The IT Crowd
Folge 5: Maurice macht blau
23 Min.Ab 6
Moss und Roy gehen in ihrer Mittagspause in den Park. Als sie zurückkommen, ist die Straße vor ihrer Firma wegen eines Polizeieinsatzes gesperrt. Also überredet Roy seinen Kollegen, blau zu machen. Moss, der sich noch nie über bestehende Regeln hinweggesetzt hat, findet Gefallen am Leben am Rande der Legalität und bringt sich und seinen Freund in ziemliche Schwierigkeiten.
The IT Crowd
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
6
Copyrights:© FremantleMedia Limited