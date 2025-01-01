The IT Crowd
Folge 1: Das Internet kommt
48 Min.Ab 12
Roy ist glücklich in seiner neuen Beziehung - und auch Moss mag die Dame an der Seite seines Freundes. Jen schwärmt derweil für einen Barista, der sie nachhaltig beeindruckt. Um auch ein Stück vom Glück zu bekommen, lässt sich Moss indes von seinem Chef Douglas coachen. Dabei bräuchten Roy und Jen Hilfe, denn sie geraten in enorme Schwierigkeiten, die dank des Internets bald jeder weltweit sehen kann.
Alle Staffeln im Überblick
The IT Crowd
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy
Produktion:GB, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited