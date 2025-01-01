The Luminaries
Folge 1: Ankunft in der neuen Welt
53 Min.Ab 12
Wir schreiben das Jahr 1866. Der Politiker Alastair Lauderback findet in einer Hütte eine Frau und einen männlichen Maori auf, die durch einen Opiumrausch in die Bewusstlosigkeit gefallen sind. Entsetzt stellt Alastair fest, dass sich auch eine Leiche in dem Haus befindet. Neun Monate vorher treffen die Abenteurer Anna und Emery zum ersten Mal auf der Südinsel aufeinander. Die beiden sind sofort Feuer und Flamme, werden jedoch ebenso schnell wieder entzweit.
The Luminaries
Genre:Drama, Mini-Serie
Produktion:NZ, 2020
Altersfreigabe:
12
