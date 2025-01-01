The Luminaries
Folge 6: Vereint
52 Min.Ab 12
Anna steht unter Mordverdacht. Von Emery, ihrem Alibi für die besagte Tatnacht, fehlt jede Spur. Der Anwalt Moody verweigert Anna den juristischen Beistand, stößt jedoch durch Zufall auf einen entscheidenden Hinweis in dem Mordfall Crosbie Wells: Er enthüllt eine enge Verbindung zwischen Lauderback und dem Mordopfer, die bis dato vollkommen geheim gehalten wurde ...
Genre:Drama, Mini-Serie
Produktion:NZ, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited